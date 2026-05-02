Найхолодніший за останні п’ять років квітень нарешті залишився позаду. Попри те, що атмосферні процеси поступово налаштовуються на літній лад, травень дебютує з серйозними синоптичними нюансами. Українські метеорологи попереджають: небезпека нічних заморозків ще не минула, хоча вдень сонце вже грітиме по-справжньому.

За словами синоптикині Наталки Діденко, неділя в Україні буде ще теплішою за суботу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +18 градусів, а в західних областях та подекуди на півночі повітря прогріється до +17…+22 градусів.

«Дощі в більшості областей України малоймовірні, лише якийсь капосний вологий острівець спробує полякати дощиком на Чернігівщині та Київщині. У Києві 3-го травня буде тепло, до +18…+20 градусів. З дощами якось трохи дивно — ніби й антициклон, мало би бути сухо. Але хвіст атмосферного фронту може спричинити короткий дощ у столиці. Не розгубіться», — зауважила фахівчиня.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань пояснює причину такого різкого потепління. За його словами, арктичне повітря зараз поступово відтісняється висотним гребенем антициклону «Winfried». Саме по його периферії в Україну заходить трансформоване сухе тропічне повітря з півночі Африки.

«У період 4-7 травня погода зробить перші кроки назустріч літу. Вночі очікується 3-8 градусів тепла, вдень комфортні 18-23 градуси і жодної надії на опади. Повітря залишатиметься надзвичайно сухим, що сприятиме швидкому зростанню показника горимості», — прогнозує Постригань.

Де вдарять заморозки

Український гідрометеорологічний центр б’є на сполох та попереджає про небезпечні метеорологічні явища у багатьох регіонах. Вночі 3 травня у центральних, південних, східних, а також у Сумській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів. Подібна ситуація збережеться і вночі 4 травня на сході країни. Через це синоптики офіційно оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

На Львівщині також оголошено жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають, що небезпека збережеться і 4 травня — у горах на поверхні ґрунту прогнозують 0-2 градуси морозу.

У Дніпропетровській області фахівці також попереджають про І рівень небезпечності. Також на Одещині місцями на поверхні ґрунту та навіть у повітрі очікується заморозок від 0 до 3 градусів.

Найбільш загрозлива ситуація склалася на Харківщині, де регіональний центр оголосив ІІ рівень небезпечності (помаранчевий). Заморозки на поверхні ґрунту затримаються у цьому регіоні також і наступної ночі, 4 травня.

Детальний прогноз погоди по областях та містах

Загалом по Україні 3 травня прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, на південному сході країни — північно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Загалом по країні цієї ночі температура становитиме 1-6 градусів тепла, вдень 11-16 градусів. Водночас у західних та більшості північних областей вночі буде 3-8 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 16-21 градуса.

Київ: у регіоні очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Вночі по області очікується 3-8 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 16-21 градуса. У самому Києві нічна температура становитиме 6-8 градусів тепла, а денна сягне 17-19 градусів.

Львів: очікується мінлива хмарність та відсутність опадів, проте вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південний, 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 1-6 градусів тепла, вдень — 18-23 градуси тепла. У Львові вночі прогнозують 3-5 градусів тепла, вдень 19-21 градус.

Дніпро: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Денна температура по області підніметься до 12-17 градусів тепла, загалом вночі очікується від 0 до 3 градусів тепла. У місті Дніпро вночі температура становитиме 2-4 градуси тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 13-15 градусів.

Одеса: синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. На автошляхах області видимість залишатиметься доброю. Вночі по області температура опуститься до 2-7 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 14-19 градусів. У самій Одесі прогнозують 5-7 градусів тепла вночі та 14-16 градусів вдень. Температура морської води становитиме 9-10 градусів.

Харків: у регіоні 3 травня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 метрів за секунду. Вдень по області повітря прогріється до 12-17 градусів тепла, у самому Харкові — до 13-15 градусів.

На 4 травня прогнозують мінливу хмарність без опадів, вітер зміниться на північно-східний (3-8 м/с). Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла, вдень 14-19 градусів.

Вже 5 травня на Харківщині потеплішає: вночі очікується 4-9 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів сягнуть позначок 17-22 градуси. Опадів також не передбачається.

Поради городникам: сіяти чи чекати

Метеорологи звертають особливу увагу аграріїв та дачників на стан ґрунту. Попри наростання сонячного тепла, земля ще не прогрілася достатньо для висадки теплолюбних культур.

Постригань наголошує, що для огірків, динь та кавунів час ще не настав. Наразі температура ґрунту значно відстає від кліматичної норми і становить лише 7-9 градусів тепла проти необхідних 12 градусів. Якщо посіяти насіння в такий холодний ґрунт, воно просто зіпсується і зіпріє.

Натомість холодостійкі культури, такі як капуста, буряк, петрушка, морква та соняшник, сіяти вже на часі. Однак із висадкою вразливої розсади фахівці радять категорично не поспішати, адже ймовірність заморозків зберігатиметься й у наступні вихідні.

