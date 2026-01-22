- Дата публікації
"Африканський десант" у Чернівцях: як тропічні папуги адаптувалися до українських морозів
Поки українці намагаються пережити люті морози, у Чернівцях помітили екзотичних птахів, які, здавалося б, мали давно полетіти у теплі краї. Яскраво-зелені папуги Крамера не тільки виживають в умовах української зими, а ще й вдало розмножуються і призвичаїлись їсти сніг.
У Чернівцях справжній ажіотаж у соцмережах викликали фотографії зелених папуг, які окупували годівнички в засніженому парку «Жовтневий». Попри те, що на термометрі було 14 градусів морозу, птахи почувалися доволі бадьоро.
Фотодокази опублікувала місцева жителька Наталка Олійник на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Звідки папуги взялися в Україні
Йдеться про папуг Крамера (інша назва — індійський кільчастий папуга). У дикій природі вони мешкають у тропіках Африки та Азії.
Як пояснили місцеві орнітологи виданню «Молодий буковинець», у Чернівцях ці птахи з’явилися близько 2020 року. Найімовірніше, перші особини вилетіли з кліток або були навмисно випущені недбалими господарями.
Спочатку їх бачили на вулиці Сторожинецькій, потім у ботсаду університету, а згодом колонія перебралася до парку «Жовтневий», де їх активно підгодовують містяни. Завідувач відділу природи Чернівецького краєзнавчого музею Ігор Скільський зазначає, що ці птахи напрочуд витривалі і здатні пережити морози до -20°С, якщо мають достатньо їжі (горіхи, насіння, бруньки).
Європа «хапається за голову»
Поки українці милуються «зеленими гостями», у Західній Європі ці птахи стали справжнім лихом. Вони розмножуються з шаленою швидкістю і витісняють місцеві види.
За даними BBC Wildlife, у Великій Британії популяція папуг Крамера вже перевищила 30 тисяч особин (деякі джерела називають цифру 50 тисяч). Вони настільки поширилися в лондонських парках, що почали загрожувати місцевій фауні.
Проблема в тому, що папуги Крамера дуже агресивні. Вони займають дупла, виганяючи звідти дятлів, сов і навіть кажанів. Крім того, вони завдають шкоди сільському господарству, знищуючи врожаї фруктів. Британські урядовці вже кілька років обговорюють плани щодо контролю їхньої популяції, включно з можливим відстрілом, пише The Guardian.
Схожа ситуація у Брюсселі (Бельгія), де влада також забила на сполох через засилля цих птахів, які конкурують з місцевими поповзнями.
Легенда про Джимі Гендрікса
Цікаво, що походження європейської популяції цих папуг оповите легендами. У Лондоні існує популярний міф, що першу пару птахів випустив на волю легендарний рок-музикант Джимі Гендрікс у 1960-х роках на Карнабі-стріт. Інша версія стверджує, що птахи втекли зі знімального майданчика фільму «Африканська королева» (1951) з Гамфрі Богартом.
Хоча науковці скептичні до цих історій, факт залишається фактом: папуги ідеально адаптуються до міського життя.
Що чекає на папуг в Україні
У Чернівцях папуги вже почали розмножуватися — місцеві фотографи фіксували пташенят. Експерти прогнозують: оскільки птахи є рослиноїдними і майже не мають конкурентів у місті, їхня кількість зростатиме в геометричній прогресії.
Тож цілком можливо, що через 10 років зграї зелених папуг стануть звичним явищем не лише для Чернівців, а й для інших міст України, як це вже сталося з Києвом та Львовом, де також фіксували поодинокі випадки появи цих пернатих.
