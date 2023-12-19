Агент ФСБ з оперативним псевдо "Скіф": на Одещині затримали спецпризначенця РФ (фото)

До складу ворожої групи він намагався залучити місцевих представників силових відомств. За задумом ФСБ вони мали передавати російській спецслужбі розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на півдні України.

Контррозвідка Служби безпека розробила оперативну комбінацію та вивела агента ФСБ з оперативним псевдо "Скіф" з території невизнаного Придністров’я. Тоді за сценарієм української спецслужби російський агент приїхав на Одещину для того, щоб особисто завербувати співробітницю СБУ.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували кожен епізод злочинної діяльності фігуранта і затримати його на території регіону.

15 років тюрми отримав агент-спецпризначенець ФСБ Фото: СБУ

За матеріалами СБУ суд призначив агенту 15 років тюрми.

15 років тюрми отримав агент-спецпризначенець ФСБ Фото: СБУ

Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці так званої "ПМР". Потім у складі російського спецназу "Едельвейс" воював у Дагестані та Чечні.

У 2014 році зрадник прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь рф, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до невизнаного Придністров’я, де у 2019 році для виконання завдань фсб був завербований двома представниками її місцевої "філії".

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента «Скіфа» винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, СБУ викрила трьох інтернет-агітаторів країни-агресорки на Київщині та Харківщині. Вони розповсюджували провокативні дописи у Фейсбуку, Телеграм та Вайбері, а також у заборонених "Одноклассниках" і "Вконтакте" із загальною аудиторією 5 тис. користувачів.

Читайте також: