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Агент Кремля понад рік служив зв’язківцем, а тепер втік до РФ: гучна історія на Закарпатті

Агент Кремля понад рік служив зв’язківцем, а тепер втік до РФ: гучна історія на Закарпатті

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1944
Час на прочитання
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Агент Кремля понад рік служив зв’язківцем, а тепер втік до РФ: гучна історія на Закарпатті

Агент Кремля, який служив на Закарпатті / Фото: Державне бюро розслідувань

Нещодавно зловмисник незаконно перетнув кордон з Угорщиною, а згодом стало відомо, що він переховується у Москві.

Завербований агент Кремля понад рік служив на кордоні у Закарпатській області зв’язківцем.

Про це передає ДБР.

Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. За попередньою інформацією, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.

Нещодавно зловмисник у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. За декілька днів в одному з російських пропагандистських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз втік до Москви.

Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником. 

Зловмисникові заочно повідомлено про підозру у дезертирстві, також готується повідомлення про підозру у держзраді. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення. 

Раніше СБУ викрила агента РФ, який вдавав із себе рятувальника, щоб коригувати удари по Одесі.

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Дата публікації
Перегляди
1944
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