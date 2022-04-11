Агент російських спецслужб: СБУ затримала колишнього співробітника адміністрації президента України

Затриманий з 2014 року працював на головне управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

На кордоні Харківської та Донецької областей співробітники Служби безпеки України затримали колишнього співробітника адміністрації президента України. Слідство вважає його агентом російських спецслужб, розповів начальник Управління СБУ у Харківській області Роман Дудін в інтерв'ю 11 квітня.

Щодо операції на адміністративній межі Харківської та Донецької областей відомо: затриманий з 2014 року працював на головне управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (колишнє ГРУ). До 2019 року він обіймав посаду в адміністрації президента України.

«Він свого часу… обіймав певну посаду і мав доступ до державної таємниці та інформації з обмеженим…, навіть критичним рівнем доступу», — повідомив Дудін.

За його словами, безпосередньо у Харкові затримали «незначну кількість людей» за підозрою в роботі на спецслужби ворога.

Нагадаємо, керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру в колабораційній діяльності колишньому міському голові Рубіжного Сергію Хортіву.

Раніше у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

Нагадаємо, диверсійну групу, яка збирала та передавала інформацію російським військовим, правоохоронці затримали у Гайсинському районі на Вінниччині.

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