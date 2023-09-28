Агент російського ГРУ шпигував за штабами Сил оборони у Харкові та Чернівцях: як його покарали

За матеріалами розслідування української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Російський агент, який збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України, отримав реальний термін ув’язнення.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисник передавав окупантам локації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби на Харківщині та Буковині, а також електронні координати ключових мостів та електропідстанцій в обох регіонах України.

Співробітники СБУ затримали російського агента “на гарячому” під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта у Чернівцях у травні цього року.

Як завербували і чим займався

Як встановило слідство, у 2021 році мешканець Чернівців переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабного вторгнення його дистанційно завербував кадровий співробітник Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої антиукраїнські публікації у забороненій соцмережі “Одноклассники”.

Під час перебування у Харкові ворожий агент відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів.

Потім російський агент за вказівкою свого "куратора" з ГРУ повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Головною метою його поїздки було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом.

Російський агент на лаві підсудних / Фото: СБУ

Для комунікації з російською спецслужбою її поплічник використовував анонімний месенджер.

Яке покарання призначив суд

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав ворожого агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За матеріалами розслідування української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала російську інформаторку, яка передавала окупантам інформацію про Сили оборони на Донеччині та "наводила" удари по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом.

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