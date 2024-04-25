Агента ФСБ, який шпигував за оборонними рубежами Харкова, засудили до 15 років в'язниці

Зловмисник збирав розвіддані для ударів по позиціях українських захисників.

Завдяки Службі безпеки України засуджено агента ФСБ, який шпигував за оборонними рубежами Харкова.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Засудженим виявився 42-річний мешканець Вовчанська, який під час окупації громади був завербований російською спецслужбою.

Зазначається, що зрадник збирав для РФ інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади.

"Передусім його цікавили геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону обласного центру з північно-східного напрямку", - мовиться у повідомленні.

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Він збирав розвіддані окупантам для проведення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях українських захисників.

Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила 11 агентурних мереж від початку 2024 року. Головна мета – протидія розвідувально-підривній діяльності ворога.

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