Агента РФ, який "зливав" дані про об’єкти на Черкащині, засудили до довічного ув'язнення 

Агента держави-агресора затримали безпосередньо під час відеозйомки об’єктів у Черкасах.

Агента воєнної розвідки РФ, який збирав інформацію про військові та стратегічні об’єкти на Черкащині, засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 25-річний чоловік – колишній український військовослужбовець. Під час захоплення ворогом територій регіону він вирішив вступити на службу до підрозділу генштабу збройних сил РФ.

Зазначається, що зловмисник "злив" його представникам усю відому інформацію про дислокацію підрозділів Збройних Сил України. Згодом агент російської воєнної розвідки отримав нове завдання – проведення розвідувально-підривної діяльності на користь агресора.

"У травні 2023 року засуджений прибув з тимчасово окупованих районів держави через РФ на підконтрольну Україні територію. Для конспірації рухався заздалегідь узгодженим маршрутом під виглядом внутрішньо переміщеної особи", - мовиться у повідомленні.

Для виконання нових завдань засуджений мав здобувати дані щодо місць розташування та функціонування об’єктів критичної інфраструктури, підприємств оборонно-промислового комплексу й інших важливих для ворога точок.

Крім того, того ж місяця агента держави-агресора затримали безпосередньо під час відеозйомки об’єктів у м. Черкаси.

Агента РФ засудили до довічного

Агента РФ засудили до довічного

Додамо, що контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ Росії, який коригував повітряні ворожі атаки на військову та промислову інфраструктуру Харківської області.

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