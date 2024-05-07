Агенти РФ готували замах на Зеленського: у СБУ розповіли шокувальний план вбивства (фото)

СБУ викрила мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє СБУ.

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"Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої фсб курувала з москви, входили двоє полковників УДО (Управління державної охорони України - ред.), які "зливали" секретну інформацію рф", - зазначили українські спецслужби.

Як агенти РФ планували вбити Зеленського

За даними СБУ, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити.

Замах на Володимира Зеленського

РФ готувала вбивство Буданова та Малюка: який був план

Окрім Володимира Зеленського, Кремль планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.



За інформацією правоохоронних органів, план ворога був такий: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

Замах на Володимира Зеленського

Замах на Володимира Зеленського

Затримано двох полковників Управління державної охорони України

Зазначається, що озброєння для агента Кремля забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із «куратором» з фсб.



Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

Спецоперацію щодо викриття агентів контролював особисто Малюк

Голова СБУ Василь Малюк знав про підготовку агентів Росії вбити Зеленського та особисто його.

"Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати", - зазначив він.

Замах на Володимира Зеленського

Хто курував організацію теракту в Україні

За даними СБУ, співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби курували організацію теракту. Це:

⁠Максим Мішустін;

⁠Дмитро Перлін;

⁠Олексій Корнєв.

"Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором «кротів», які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення росії. До того часу ними «опікувався» його колега Олексій Корнєв. Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів", - зазначили у пресслужбі СБУ.

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У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності. Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні у Польщі затримали російського агента, який, за даними польської прокуратури, готував замах на президента України Володимира Зеленського.

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