Агітував співпрацювати з окупантами: на Донеччині затримали священника-колаборанта

"Колаборант у рясі" організував збір мешканців для "виборів" нового псевдоголови селища.

На Донеччині судитимуть священника УПЦ МП з деокупованого селища Ярова.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, у травні 2022 року настоятель храму селища Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП вступив у змову з російськими військовими.

"Колаборант у рясі" організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу.

"Користуючись повагою серед селян, священник повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ і необхідно обрати нового керівника місцевої влади для взаємодії з ворогом", – йдеться в повідомленні.

Місцеві мешканці підтримали запропоновану священником кандидатуру нового псевдоголови Ярової.

Після деокупації селища українськими захисниками 19 вересня зловмисника затримали та заарештували. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Це стало чи не першим затриманням священника УПЦ МП за фактом колабораціонізму.

Обвинувальний акт щодо священника за фактом колабораційної діяльності спрямовано до суду. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Обшуки у монастирях УПЦ МП

Нагадаємо, що вранці 22 листопада СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі.

Крім того, на Рівненщині правоохоронці провели обшуки у двох монастирях - Корецькому ставропігійному жіночому монастирі, який безпосередньо підпорядковується синоду РПЦ та патріархові Кирилу в обхід голови УПЦ МП Онуфрія, та монастирі на півночі Рівненщини, поблизу білоруського кордону.

Також обшуки провели на території приміщень управління Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП (північна частина Рівненської області).

Священників УПЦ МП запідозрили у приховуванні диверсантів та розповсюдженні кремлівської пропаганди.

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав обшук СБУ у Києво-Печерській лаврі "війною проти російського православ'я".

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