Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Агітує вчителів до співпраці з ворогом: директора ліцея Нової Каховки підозрюють у колабораціонізмі

Дата публікації
Перегляди
233
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Агітує вчителів до співпраці з ворогом: директора ліцея Нової Каховки підозрюють у колабораціонізмі

Фото: УНІАН

Ексдиректора ліцею в окупованій Новій Каховці Херсонської області підозрюють у колабораціонізмі.

Прихильник росіян очолив псевдоуправління на тимасово окупованій території - "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району".

Про це повідомии у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що наразі зрадни здійснює перевірки навчальних закладів та інвентаризацію їх майна, призначає на посади керівників навчальних закладів, які погодилися підкорятися окупаційній адміністрації.

Також "посадовець" активно агітує педагогів, що залишилися в місті, аби вони співпрацювали з російськими окупантами.

Як повідомлялося, "міністра освіти" окупованого Маріуполя та чотирьох директорів шкіл підозрюють у державній зраді. Вони перейшли на бік нової російської "влади" у захопленому місті. П'ятьом зрадникам вже повідомили про підозру.

Читайте також: 

Зібрати кошти на ЗСУ та нагадати про полонених азовців - кияни влаштували благодійний велозабіг

Зібрати кошти на ЗСУ та нагадати про полонених азовців - кияни влаштували благодійний велозабіг

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
233
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація