Агітує вчителів до співпраці з ворогом: директора ліцея Нової Каховки підозрюють у колабораціонізмі

Ексдиректора ліцею в окупованій Новій Каховці Херсонської області підозрюють у колабораціонізмі.

Прихильник росіян очолив псевдоуправління на тимасово окупованій території - "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району".

Про це повідомии у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що наразі зрадни здійснює перевірки навчальних закладів та інвентаризацію їх майна, призначає на посади керівників навчальних закладів, які погодилися підкорятися окупаційній адміністрації.

Також "посадовець" активно агітує педагогів, що залишилися в місті, аби вони співпрацювали з російськими окупантами.

Як повідомлялося, "міністра освіти" окупованого Маріуполя та чотирьох директорів шкіл підозрюють у державній зраді. Вони перейшли на бік нової російської "влади" у захопленому місті. П'ятьом зрадникам вже повідомили про підозру.

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