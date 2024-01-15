Аграрії на фронті, а у банках – бронь: у ЗМІ назвали недоліки процедури бронювання

Зазначається, що досі уряд чітко не визначив, які саме підприємства мають право бронювати своїх співробітників.

У січні 2023 року Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників важливих підприємств та установ.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки, або забезпечують потреби армії, чи виконують мобілізаційні завдання.

Крім того, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів.

Видання "Апостроф" розбиралося, наскільки справедливим і ефективним є порядок бронювання.

У виданні зауважують, що досі урядом чітко не визначено, які саме підприємства мають право бронювати своїх співробітників.

Аграрний сектор

"Підприємства, які виконують мобілізаційні замовлення - це зрозуміло... А аграрні підприємства, у яких усіх трактористів мобілізували?", – зауважує адвокат, колишній працівник Київської міської прокуратури Олександр Поливач.

За словами юриста Олександра Камши, право бронювати своїх співробітників має агрофірма, яка обробляє угіддя площею не менше 500 гектарів. Проте деякі аграрії стверджують, що навіть у разі наявності такого критерію отримати бронь дуже важко.

Водії комунального транспорту

За інформацією видання, в Одесі, наприклад, не вистачає водіїв для роботи на міських автобусах. З необхідних 18 водіїв є лише 7.

Водночас, автори статті стверджують, що у приватних перевізників проблем із водіями нібито немає.

"Більше того, найчастіше ці "маршруточники" набувають статусу "стратегічного резерву"... А проблема з нормою 50% вирішується просто – беруть у фірму половину людей, як допоміжний персонал... А водіям – бронь за законом", – стверджує експерт громадської кампанії "Центр кримінологічних досліджень" В'ячеслав Коновалов.

Банки

За інформацією видання, можливість бронювання співробітників отримали 15 українських системних банків.

"Для чого бронювання для співробітників банків, де понад 80% персоналу – жінки, не зрозуміло", – каже колишній казначей банку "Надра" Андрій Кійко.

Нагадаємо, станом на липень 2023 року було заброньовано понад 500 тисяч військовозобов'язаних.

Раніше повідомлялося, що у новому законопроєкті про мобілізацію народних депутатів можуть позбавити права на бронювання.

Водночас, у цьому документі розглядали можливість надати місцевим органам влади повноважень щодо отримання громадянами відстрочки. За словами юриста і адвоката Ростаслава Кравця, такі повноваження несуть великі корупційні ризики.

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