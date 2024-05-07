Агресія та спроби втекти: як українці на блокпостах реагують на вручення повісток та роботу ТЦК

В Україні громадяни на блокпостах реагують на працівників ТЦК, які виписують повістки, різному. Інколи доходить до агресивних дій та втечі. Проте військові реагують на такі ситуації відповідно до інструкцій.

Про це "Суспільному" розповів працівник ТЦК, військовослужбовець Олег Кудлай.

Як зазначається, військовий на блокпостах перевіряє документи громадян та виписує повістки. Проте деякі українці на це реагують агресивно та навіть намагаються втекти.

"Буває агресивно реагують, буває добре реагують, як у людини все добре: він не ухиляється, їде через блокпост, показує всі документи. Деякі втікають, деякі викликають на себе агресію. Кажуть: ви не військовослужбовець, ТЦК – це приватна контора і таке подібне", - розповідає чоловік.

Водночас на такі дії з боку громадян військові реагують виходячи з інструкцій.

"Реагую стримано, не захожу з чоловіком в суперечку, намагаюсь вирішити все добре, щоб у нього документи були в порядку. Якщо чоловік не хоче брати оповіщення, складаємо акти, протоколи й тому подібне. Коли й поліцію викликаємо. Смішна ситуація була нещодавно: людина метрів 500 задки здавала, щоб тільки не потрапити й свою інформацію не надати й не піти до лав Збройних Сил", - додав працівник ТЦК.

Нагадаємо, що секретар оборонного комітету Верховної Ради, нардеп Роман Костенко розкритикував низку порушень у роботі ТЦК та СП.

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