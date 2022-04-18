Агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 квітня

Агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 квітня

Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Триває п’ятдесят четверта доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

У Міноборони оприлюднили інформацію щодо ситуації в Україні станом на вечір 18 квітня.

РФ продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України.

Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.

В Криму та на території Ростовської області окупанти продовжують формувати додаткові підрозділи. Їх планують використовувати для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності військ противника не відзначено.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.

На Ізюмському напрямку агресор діє окремими підрозділами, очікується продовження спроб наступу на напрямках Ізюм - Слов’янськ та Ізюм - Барвінкове.

У районі безпосередньої близькості від державного кордону з Україною, на території Белгородської області, відзначається розгортання вертолітних майданчиків.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

Противник активізував наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках.

Для нарощування зусиль противник продовжує зосередження додаткових танкових та артилерійські підрозділів.

Тривають бої за Маріуполь. Ворог проводить штурмові дії в районі морського порту.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують утримувати раніше захоплені рубежі та обстрілювати позиції ЗСУ. Також ворог пробує встановити повний контроль над територією Херсонської області. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має.

Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію морського узбережжя нашої держави, а також ведення розвідки.

"На зайнятих територіях противник викрадає та вивозить до російської федерації обладнання, техніку та вироблену продукцію місцевих підприємств, мінує поля сільськогосподарського призначення. Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та, на окремих напрямках, звільняти від загарбників Українські землі", - повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, що понад 100 російських військових із 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка вже воювала в Україні, відмовилися повертатися на територію України. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.