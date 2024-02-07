"Ах**вші бики звинувачували Майдан": Жорін про "бунт поліцейських" на Дніпропетровщині

На його думку, цей підрозділ дніпропетровських поліцейських потрібно розформувати, а самих "бунтівників" розкидати по різних підрозділах ЗСУ.

Заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін прокоментував скандал на Дніпропетровщині, де поліцейські відмовилися вступати до штурмової бригади "Лють".

Зокрема, під час суперечки з керівництом один із копів у дусі пропаганди РФ згадав про "пацанов-срочников, погибших на Майдане".

"Мабуть, всі бачили відео, де ах**вші бики звинувачували Майдан та відмовлялись йти в підрозділ МВС "Лють". Ситуація поки ніяк не вирішилась – вони продовжують всіляко викручуватись, аби тільки не потрапити на війну", – сказав Жорін.

На його думку, цей підрозділ дніпропетровських поліцейських-"бунтівників" потрібно розформувати.

"З однієї сторони є "Лють" – бригада, створена з нормальних поліцейських. Для них теж штурмувати посадки – "непрофільна" справа, що важко дається, проте свій обов’язок по захисту країни вони виконують. З іншої сторони – полк нелюстрованої беркутні з Дніпра, який воювати не хоче взагалі.

Поки вони об’єднані в один підрозділ, можуть ще щось скиглити. Бачу тут єдине рішення - цей полк необхідно ліквідувати, самих беркутів розкидати по різним підрозділам Збройних сил. Там вони вже не зможуть поводити себе так нахабно. І принесуть хоч якусь користь державі", – порадив Жорін.