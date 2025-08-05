Агент ФСБ розставляв відеопастки, щоб коригувати удари по Києву та шпигувати на “Укрзалізниці”: фото

24-річний ІТ-фахівець столичного університету шпигував для ФСБ / © СБУ

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Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рф по місту та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у Facebook.

Як встановило розслідування, ворожі завдання виконував завербований окупантами 24-річний ІТ-фахівець столичного університету. У поле зору ФСБ киянин потрапив, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах.

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За вказівкою російської спецслужби ворожий поплічник фіксував наслідки повітряних атак агресора по Києву та стежив за локаціями української ППО.

Для цього агент за гроші ФСБ орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак рф по Києву для коригування повторних ударів по місту.

Одночасно ворог використовував приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО.

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Крім того, агент додатково розставляв аналогічні «відеопастки» біля колій «Укрзалізниці», де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України.

24-річний ІТ-фахівець столичного університету шпигував для ФСБ / © СБУ

Контррозвідка СБУ завчасно викрила фігуранта, задокументувала його розвідактивність і затримала на гарячому в орендованій оселі.

На місці події виявлено відеокамеру, а також вилучено телефон із доказами його контактів з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила «крота» ФСБ у Повітряних силах ЗСУ: майор передавав координати для ударів.