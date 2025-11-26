Агент ФСБ спробував влаштуватися до Сумської ОВА: що мав робити і яка його доля

Ув’язнення / © Getty Images

Реклама

В України суд покарав агента ФСБ Росії, який на замовлення ворога намагався влаштуватися на роботу до Сумської ОВА. Зловмисник мав збирати і передавати ворогу секретну інформацію про систему захисту прикордонного регіону.

Про це повідомила СБУ.

СБУ спіймала російського агента на Сумщині ще 2023 року. За даними розслідування, він намагався влаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської ОВА для ведення підривної діяльності всередині держустанови.

Реклама

«У разі агентурного проникнення, „кріт“ мав збирати і передавати рашистам секретну інформацію про систему захисту прикордонного регіону», — зазначили в СБУ.

Контррозвідка завчасно викрила ворожого агента і затримала біля адміністративної будівлі місцевої ОВА. Ним виявився житель Сум, який погодився працювати на ФСБ за гроші.

На початку російська спецслужба «протестувала» чоловіка на збиранні даних про місця дислокації та переміщення Сил оборони України на Сумщині. Також зловмисник накопичував для ворога персональні досьє на місцевих правоохоронців та їхні сім’ї. У подальшому росіяни збиралися використовувати ці дані для вербування та інформаційних диверсій.

Згодом ворожий агент отримав завдання влаштуватися на первинну посаду до оборонного управління Сумської ОВА.

Реклама

Під час обшуку вдома у фігуранта знайшли російський паспорт та смартфони, з яких він контактував із ворогом.

Суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та покарав 15 роками ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Україні до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили російського агента, який виконував завдання Сил спеціальних операцій РФ на Київщині. Контррозвідка СБУ затримала 25-річного безробітного у Бучанському районі, коли той готував саморобну вибухівку для підриву місцевого ТЦК.