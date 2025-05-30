Агент РФ наводив ракети на аеродроми ЗСУ на заході України: що з ним тепер

Затриманий агент ФСБ Росії / © СБУ

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Працівники СБУ провели спецоперацію у Хмельницькій області і затримали агента ФСБ Росії, який збирав розвідувальні дані для ударів по аеродромах ЗСУ на заході України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ затримали російського агента, яким виявився 53-річний безробітний житель Хмельниччини.

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Чоловік потрапив до поля зору ворога як прокремлівський «коментатор» у телеграм-каналах. Коли зловмисник став російським агентом, його основним завданням було виявляти злітно-посадкові смуги ЗСУ у західних областях України та відстежувати «графік» бойових вильотів на аеродромах.

Вдалося з’ясувати, що ворог збирався використати інформацію від свого агента для ракетно-дронових ударів по військовій авіації України.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили поплічника російських спецслужб і покроково задокументували його розвідувальну активність. Зловмисника затримали у його ж помешканні після спецзаходів для убезпечення локацій Сил оборони України. Під час обшуку в чоловіка вилучили телефон, на якому він накопичував інформацію і готував «звіт» для ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою і тепер загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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До слова, нещодавно СБУ затримала «крота» ФСБ — курсанта військового інституту, який за дорученням ворога мав скоригувати ракетний удар по об’єктах свого навчального закладу.

Окрім того, військова контррозвідка СБУ затримала «крота» ФСБ і у військовій частині на Кіровоградщині. Зловмисником виявився водій-електрик, який коригував російські повітряні атаки по центральному регіону України.