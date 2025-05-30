ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
2 хв

Агент РФ наводив ракети на аеродроми ЗСУ на заході України: що з ним тепер

Російський агент мав завдання виявляти злітно-посадкові смуги та відстежувати графік бойових вильотів української авіації.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Затриманий агент ФСБ Росії

Затриманий агент ФСБ Росії / © СБУ

Працівники СБУ провели спецоперацію у Хмельницькій області і затримали агента ФСБ Росії, який збирав розвідувальні дані для ударів по аеродромах ЗСУ на заході України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ затримали російського агента, яким виявився 53-річний безробітний житель Хмельниччини.

Чоловік потрапив до поля зору ворога як прокремлівський «коментатор» у телеграм-каналах. Коли зловмисник став російським агентом, його основним завданням було виявляти злітно-посадкові смуги ЗСУ у західних областях України та відстежувати «графік» бойових вильотів на аеродромах.

Вдалося з’ясувати, що ворог збирався використати інформацію від свого агента для ракетно-дронових ударів по військовій авіації України.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили поплічника російських спецслужб і покроково задокументували його розвідувальну активність. Зловмисника затримали у його ж помешканні після спецзаходів для убезпечення локацій Сил оборони України. Під час обшуку в чоловіка вилучили телефон, на якому він накопичував інформацію і готував «звіт» для ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою і тепер загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, нещодавно СБУ затримала «крота» ФСБ — курсанта військового інституту, який за дорученням ворога мав скоригувати ракетний удар по об’єктах свого навчального закладу.

Окрім того, військова контррозвідка СБУ затримала «крота» ФСБ і у військовій частині на Кіровоградщині. Зловмисником виявився водій-електрик, який коригував російські повітряні атаки по центральному регіону України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie