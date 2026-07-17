Агент РФ в Будапешті?: Мадяр заявив про розслідування проти Сіярто

Сіярто очолював МЗС Угорщини 12 років / © Associated Press

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В Угорщині розпочалася перевірка зв’язків з Росією колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто, який відомий своїми антиукраїнськими заявами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, передає видання Telex.

«Наскільки мені відомо, це (розслідування — Ред.) вже почалося, і якщо буде про що повідомити громадськість, ми повідомимо», — відповів Петер Мадяр на брифінгу на запитання, чи розслідується зв’язок між Петером Сіярто та росіянами.

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За його словами, у справі є багато секретних документів та документів з питань зовнішньої політики, і Мадяр уточнив, що «не хоче забігати наперед».

У виданні зауважують, що існує кілька ознак того, що Петер Сіярто підтримував тісніші стосунки з російськими дипломатами, ніж личить традиційній посаді міністра закордонних справ, насамперед з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Згідно з раніше отриманими аудіозаписами та стенограмами, Петер Сіярто видалив російських фізичних осіб, банки та компанії зі списку санкцій Європейського Союзу на прохання та вказівку Сергія Лаврова. Згідно з іншим записом, Лавров також звернувся до міністра закордонних справ Угорщини за допомогою в отриманні документів ЄС.

Також стало відомо, що під час повстання ватажка ПВК «Вагнер» Пригожина у червні 2023 року колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, стурбований справами у Кремлі, телефонував до Лаврова і пропонував допомогу.

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The Washington Post повідомило, що Сіярто таємно телефонував у Кремль просто із засідань ЄС. Він регулярно надавав Лаврову «живі звіти про те, що обговорювалося».

Нагадаємо, Петер Сіярто обіймав посаду глави МЗС Угорщини із 2014-го до 2026 року і відомий своїми проросійськими поглядами й антиукраїнськими заявами.

Днями Сіярто заявив, що склав повноваження депутата парламенту Угорщини та заявив, що переходить на міжнародну посаду в китайську компанію.

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