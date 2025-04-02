Агент російської ГРУ з Харкова отримав суворе покарання: що він накоїв

Затриманий агент ГРУ / © СБУ

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На Харківщині викрили агента російського ГРУ (головного розвідувального управління), який намагався «перерізати» маршрути поставок зброї ЗСУ.

Про це передає пресслужба ЗСУ.

Ким виявився зловмисник і як його завербували

За даними слідства, агентом виявився 43-річний місцевий безробітний, якого запримітили ворожі спецслужби через його публікації у Телеграм-каналах на підтримку Росії.

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Що РФ йому доручила робити

Після вербування зрадник регулярно об’їжджав Харків та його околиці, де намагався виявити військові об’єкти, сфотографувати їх та позначити геолокації на гугл-картах. Одночасно агент фіксував наслідки ворожих «прильотів», які виявляв під час розвідвилазок по прифронтовій території регіону.

Крім того, зловмисник виконував завдання, спрямовані на знищення логістичних каналів постачання зброї та боєприпасів для Сил оборони на східному фронті.

Для цього агент РФ готував координати ворожих ракетно-бомбових ударів по транзитних складах та базах техобслуговування військових колон ЗСУ, що прямують на передову.

Співробітники СБУ восени 2024 року затримали ворожого коригувальника за місцем проживання, коли він провів дорозвідку поблизу потенційної цілі. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, який він використовував для підготовки агентурного звіту до російського ГРУ.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засудили на 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що СБУ зірвала теракт у Львові, який готувала російська розвідка.

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