Агентку РФ хотіли підірвати разом з вибухівкою: СБУ запобігла теракту

СБУ затримала зрадницю

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СБУ затримала агентку РФ, яку окупанти планували підірвати разом з вибухівкою в одному з найбільших промислових центрів України — місті Кам’янське.

Про деталі повідомили в СБУ.

«Зловмисниця думала, що після виготовлення СВП вона має передати замасковану вибухівку іншій особі або заховати її у схрон. Але насправді задум агресора полягав у тому, щоб вивести свою агентку в годину пік у людне місце райцентру та підірвати її разом з СВП», — йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, затриманою виявилась 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка до захоплення міста виїхала спочатку до Харківської області, а потім — до Дніпропетровщини.

Згодом вона почала шукати «швидкі заробітки» на просторах Телеграм-каналів, де її завербував російський спецслужбіст. Після виконання «тестового» завдання — підпалу релейної шафи — він доручив дівчині підготовку кривавого теракту.

За інструкцією окупантів агентка придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та «підсилити» її цвяхами.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Тернополі агенти РФ шантажували школярку її нюдсами, щоб та вчинила теракт. Більше про це читайте у новині.