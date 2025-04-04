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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
839
Час на прочитання
1 хв

Агентку РФ хотіли підірвати разом з вибухівкою: СБУ запобігла теракту

Зловмисниця планувала влаштувати теракт у людному місці.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
СБУ затримала зрадницю

СБУ затримала зрадницю

СБУ затримала агентку РФ, яку окупанти планували підірвати разом з вибухівкою в одному з найбільших промислових центрів України — місті Кам’янське.

Про деталі повідомили в СБУ.

«Зловмисниця думала, що після виготовлення СВП вона має передати замасковану вибухівку іншій особі або заховати її у схрон. Але насправді задум агресора полягав у тому, щоб вивести свою агентку в годину пік у людне місце райцентру та підірвати її разом з СВП», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затриманою виявилась 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка до захоплення міста виїхала спочатку до Харківської області, а потім — до Дніпропетровщини.

Згодом вона почала шукати «швидкі заробітки» на просторах Телеграм-каналів, де її завербував російський спецслужбіст. Після виконання «тестового» завдання — підпалу релейної шафи — він доручив дівчині підготовку кривавого теракту.

За інструкцією окупантів агентка придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та «підсилити» її цвяхами.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Тернополі агенти РФ шантажували школярку її нюдсами, щоб та вчинила теракт. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
839
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