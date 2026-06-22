Агенти ФСБ готували вибух у центрі Києва: що з ними сталося

СБУ затримала російських агентів / © СБУ

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Служба безпеки України та Національна поліція запобігли теракту в центрі Києва. Унаслідок цього було затримано двох агентів ФСБ РФ. Прямісінько в центрі Києва СБУ та Нацполіція нейтралізували агентурну мережу ворога, яка готувала підрив адміністративної будівлі.

Про це повідомляє СБУ.

У центрі Києва російські агенти готували теракт

Двох зловмисників затримали у пасажирському потягу на Чернігівщині під час спроби втекти до РФ. За даними слідства, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій під генераторну установку біля адміністративного корпусу у Шевченківському районі Києва.

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Вибух мав спричинити масштабну пожежу та ураження сусідньої адміністративної будівлі.

Активувати пристрій зловмисники планували дистанційно, уже в дорозі. Зловмисники хотіли втекти до Чернігівської області, звідти — до Білорусі, а потім до РФ. Кордон фігуранти збиралися перетнути нелегально через річку. Для цього заздалегідь підготували надувний човен.

Для того щоб зафіксувати теракт у центрі Києва фігуранти підготували навпроти будівлі замасковану телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужб. Щоб приховати сліди, камеру додатково спорядили ще одним запальним пристроєм, який мав вибухнути після ліквідації генератора.

Організаторами диверсії виявилися двоє киян, яких російська ФСБ завербувала через Telegram-канали. Їх обрали, бо вони залишали прокремлівські коментарі.

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Одним зі зловмисників виявився мобілізований військовослужбовець у СЗЧ. Другий — був маркетологом. Російські куратори обіцяли фігурантам «евакуацію» на свою територію та подальше працевлаштування до ФСБ. Як виготовити вибухівку, зловмисники дізналися від своїх кураторів.

Під час розслідування з’ясувалося, що затримані вже встигли виконати кілька «тестових» завдань ворога, зокрема, облаштували «схрон» з боєприпасами у лісосмузі в передмісті Києва та передали координати ФСБ, а також зібрали та передали ворогу дані про один з військових полігонів, наявне там озброєння та чисельність особового складу.

Працівники СБУ вжили заходів для убезпечення цих об’єктів.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони з доказами підривної діяльності та надувний човен.

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Наразі обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акта). Ймовірно, вони отримають ще одну кваліфікацію за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, 15 травня у Шевченківському районі Києва правоохоронці запобігли масштабній трагедії. 40-річний місцевий житель забарикадувався у квартирі багатоповерхівки та зателефонував на 102 з погрозами відкрити газ і влаштувати вибух.

Також він стверджував, що має гранату і збирається завдати собі тілесних ушкоджень. Поліція оперативно евакуювала мешканців будинку та перекрила газопостачання. Після успішних перемовин зловмисник погодився вийти з помешкання і був затриманий.

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За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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