Агенти Кремля готували серію резонансних вбивств в Україні: хто був у списку цілей
Українська Служба безпеки, Нацполіція та правоохоронці Молдови знешкодили агентурно-бойову групу агресорки Росії, яка готувала замовні резонансні вбивства в Україні. Масштабна спецоперація отримала назву «Енігма 2.0». На територіях двох країн було нейтралізовано агентуру.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
“За наявними даними, російські спецслужбісти сподівалися використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні”, - наголосили у повідомленні.
Хто був у списку цілей
за даними правоохоронців, основними «цілями» були українські журналісти і громадські діячі, а також керівник стратегічного підприємства та військові розвідки України. Зокрема, бійці Іноземного легіону ГУР Міноборони.
Для їхньої ліквідації фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів «впритул» до підриву автомобілів. За вчинення вбивств російські спецслужбісти обіцяли винагороду до 100 тис. дол. Однак “вартість” варіювалася - залежно від статусу особи.
Що відомо про агентуру РФ
Правоохоронці затримали керівника групи, двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я.
Головним фігурантом виявився 34-річний молдовський рецидивіст. Його російські спецслужбісти завербували у в’язниці на території країни-агресорки. Після відбуття терміну покарання відправили до Молдови.
На території країни він формував агентурно-бойову групу під контролем Росії. До її складу підбирав «однодумців» з прокремлівськими поглядами, насамперед серед осіб з військовим досвідом.