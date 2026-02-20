ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

Агенти Кремля готували серію резонансних вбивств в Україні: хто був у списку цілей

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Агенти Кремля готували серію резонансних вбивств в Україні: хто був у списку цілей

© СБУ

Українська Служба безпеки, Нацполіція та правоохоронці Молдови знешкодили агентурно-бойову групу агресорки Росії, яка готувала замовні резонансні вбивства в Україні. Масштабна спецоперація отримала назву «Енігма 2.0». На територіях двох країн було нейтралізовано агентуру.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“За наявними даними, російські спецслужбісти сподівалися використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні”, - наголосили у повідомленні.

Хто був у списку цілей

за даними правоохоронців, основними «цілями» були українські журналісти і громадські діячі, а також керівник стратегічного підприємства та військові розвідки України. Зокрема, бійці Іноземного легіону ГУР Міноборони.

Для їхньої ліквідації фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів «впритул» до підриву автомобілів. За вчинення вбивств російські спецслужбісти обіцяли винагороду до 100 тис. дол. Однак “вартість” варіювалася - залежно від статусу особи.

Що відомо про агентуру РФ

Правоохоронці затримали керівника групи, двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я.

Головним фігурантом виявився 34-річний молдовський рецидивіст. Його російські спецслужбісти завербували у в’язниці на території країни-агресорки. Після відбуття терміну покарання відправили до Молдови.

На території країни він формував агентурно-бойову групу під контролем Росії. До її складу підбирав «однодумців» з прокремлівськими поглядами, насамперед серед осіб з військовим досвідом.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
261
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie