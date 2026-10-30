Агенти РФ полюють на військових навіть в тилу: у поліції розкрили кількість випадків

ЗСУ / © УНІАН

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В Україні російські спецслужби організували у тилу схему вбивств військових за допомогою отрути, посилок і знайомств у Мережі.

Про це для «УНІАН» розповів в. о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

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Масштаби розслідувань та перебіг справ

Як зазначив Максим Цуцкірідзе, від початку 2026 року поліція розслідувала 20 кримінальних проваджень за фактами смерті 22 військовослужбовців ЗСУ у Києві та восьми областях України.

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За словами очільника Нацполіції, у справах про загибель 12 військових підозру вже вручили 11 особам. Ще чотирьом імовірним виконавцям підозри лише готують. Чотири справи передали до суду, а ще одну — до СБУ.

Водночас Максим Цуцкірідзе наголосив, що правоохоронці поки не можуть стверджувати, що всі 22 військові загинули від рук російських агентів. У кількох випадках причини смерті ще з’ясовують — перевіряють, чи була вона природною, чи це злочин.

«Є випадки, коли тіла військовослужбовців знаходили в орендованих квартирах за обставин, які викликали обґрунтовані підозри. В окремих справах виявлено листування з особами, чиї контакти із загиблими зараз перевіряються. Ми відновлюємо останні події їхнього життя, встановлюємо коло спілкування, аналізуємо зібрані докази та проводимо необхідні експертизи», — розповів Цуцкірідзе.

Як працює ворожа схема

Розслідувати ці злочини як єдину схему поліція почала після перевірки експертиз, контактів та листування загиблих. Як пояснив Цуцкірідзе, зіставивши матеріали справ, правоохоронці помітили однакові деталі: ціллю були військові, а виконавців координували через Telegram.

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Зазначається, що у більшості випадків використовували метадон, який передавали поштою або через схованки, а до самих бійців втиралися в довіру під приводом знайомства, відпочинку чи подарунка. Саме ці факти й дали підстави перевіряти причетність російських спецслужб.

Завдяки викриттю цієї методики частину замахів українським правоохоронцям вдалося попередити. Водночас російські спецслужби постійно змінюють способи знайомства, вербування та передачі речовин, тому поліція наголошує на важливості постійного інформування військових про такі загрози.

Вбивство військових в тилу — останні новини

Нагадамо, російські спецслужби частіше намагаються вбивати українських військових через «медові пастки» — фейкові знайомства в інтернеті та підставні побачення.

Раніше СБУ та Нацполіція зірвали замовне вбивство генерал-майора Сил оборони України, який є Героєм України. Двох російських агентів затримали на етапі фінальної підготовки до нападу.

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До слова, в Одесі поліція затримала підозрюваного у резонансному вбивстві військовослужбовця просто серед вулиці.

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