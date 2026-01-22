Агенти Росії розвідували наслідки удару "Орешніком" на Львівщині: в СБУ розповіли, чим все закінчилось

Агенти ФСБ / © СБУ

Служба безпеки України провела спецоперацію із викриття та затримання двох поплічників російської воєнної розвідки. Зловмисники займалися збором інформації про наслідки застосування ворогом балістичної ракети «Орешнік» по території Львівської області.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило слідство, російські спецслужби діяли через 64-річного мешканця Мукачева, якого завербували дистанційно. Чоловік не став діяти самотужки, а залучив до «роботи» свого 22-річного безробітного сусіда.

«Старший» агент отримував завдання від куратора з РФ та координував дії. А «молодший» виконавець безпосередньо виїжджав на місця подій.

Після ворожої атаки по цивільній інфраструктурі Львівщини молодик отримав наказ вирушити до сусіднього регіону для проведення дорозвідки.

Завданням 22-річного агента було зафіксувати масштаб руйнувань. Прибувши на Львівщину, він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу. Зрадник приховано фотографував пошкоджені об’єкти та фіксував їхні точні координати на Google-картах.

Зібрані дані він передавав своєму 64-річному куратору в Мукачево, а той, своєю чергою, надсилав «звіт» представникам російської спецслужби.

В СБУ наголошують: ця інформація була необхідна ворогові не лише для оцінки ефективності удару «Орешніком», а й для підготовки нових обстрілів та проведення інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) задля залякування населення.

Правоохоронці затримали обох фігурантів одночасно в різних локаціях. Організатора взяли за місцем проживання в Мукачеві.

Виконавця схопили «на гарячому» у Львівській області, коли він саме проводив дорозвідку поблизу місця «прильоту».

Агенти ФСБ / © СБУ

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами підривної діяльності. Крім того, СБУ вдалося перехопити розмови одного з агентів із російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. За співпрацю з ворогом та допомогу в обстрілах українських міст їм загрожує покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали про те, що пізно ввечері 8 січня армія РФ вперше за війну вдарила по Львову балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік». Місто розташоване менш ніж за 70 км від кордону з Європейським Союзом.

За даними військових, ракета «Орешнік» рухалась балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є «надвисокою швидкістю».