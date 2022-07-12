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Ахметов передав канали державі: стали відомі деталі виходу бізнесмена з медіабізнесу

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Ахметов передав канали державі: стали відомі деталі виходу бізнесмена з медіабізнесу

Фото: УНІАН

Телеканали "Медіа Групи Україна" (МГУ) бізнесмена Ріната Ахметова продовжать мовлення, допоки держава не вирішить анулювати ліцензії.

Від 12 липня холдинг СКМ почав передавати документи про анулювання ліцензій на мовлення. Цього ж дня припинилося оновлення онлайн-медіа та випуск друкованих ЗМІ.

Про це директорка з комунікацій СКМ Наталія Ємченко повідомила у Мережі.

За її словами, відповідно до закону, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення друкованих ЗМІ автоматично позбавляє власників статусу ЗМІ та зобов'язує їх завершити діяльність.

"Процес, згідно з вимогами законодавства, може тривати від місяця до двох. У цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов'язання за ліцензійними угодами і продовжуватиме трансляцію та участь у Національному марафоні новин, а також в іномовленні (FreeДом)", – йдеться у повідомленні Ємченко.

Водночас із відмовою від ліцензій на мовлення буде припинена дистрибуція цих телеканалів за кордоном, зокрема в Польщі.

Щодо активів, то всі вони залишаються у власності "Медіа Групи Україна". Це – техніка та інше обладнання, бібліотека, інтелектуальні права та права на бренди, серед яких "Україна", "Україна 24", "Сегодня".

За словами директорки з комунікацій СКМ, майбутнє цих активів буде визначене менеджментом у найближчі дні.

Нагадаємо, напередодні Ахметов заявив, що відмовляється від своїх медіа та передає їх в управління державі. Він анонсував, що "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні.

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