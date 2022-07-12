Ахметов передав канали державі: стали відомі деталі виходу бізнесмена з медіабізнесу

Від 12 липня холдинг СКМ почав передавати документи про анулювання ліцензій на мовлення. Цього ж дня припинилося оновлення онлайн-медіа та випуск друкованих ЗМІ.

Про це директорка з комунікацій СКМ Наталія Ємченко повідомила у Мережі.

За її словами, відповідно до закону, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення друкованих ЗМІ автоматично позбавляє власників статусу ЗМІ та зобов'язує їх завершити діяльність.

"Процес, згідно з вимогами законодавства, може тривати від місяця до двох. У цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов'язання за ліцензійними угодами і продовжуватиме трансляцію та участь у Національному марафоні новин, а також в іномовленні (FreeДом)", – йдеться у повідомленні Ємченко.

Водночас із відмовою від ліцензій на мовлення буде припинена дистрибуція цих телеканалів за кордоном, зокрема в Польщі.

Щодо активів, то всі вони залишаються у власності "Медіа Групи Україна". Це – техніка та інше обладнання, бібліотека, інтелектуальні права та права на бренди, серед яких "Україна", "Україна 24", "Сегодня".

За словами директорки з комунікацій СКМ, майбутнє цих активів буде визначене менеджментом у найближчі дні.

Нагадаємо, напередодні Ахметов заявив, що відмовляється від своїх медіа та передає їх в управління державі. Він анонсував, що "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні.

Ахметов передає медіаактиви державі - чому з'явилося таке рішення

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