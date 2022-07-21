Ахметов жодного разу не залишав Україну від 24 лютого — Данілов

Рінат Ахметов, на відміну від багатьох інших бізнесменів, жодного разу не виїжджав з України з початку війни, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

«До речі, хочу звернути вашу увагу на те, хто виїжджав із країни пісня 24 лютого, а хто ні. До честі Ріната Леонідовича, я можу сказати, що він жодного разу не покидав країну за час війни. А є такі "хлопи", які, мабуть, були проінформовані напередодні», – зауважив він.

Данілов розповів, що в серед українських бізнесменів були й такі, що напередодні війни вирушили кудись на приватних літаках. Він порівняв їх із птахами, що мігрують.

«Коли закінчиться війна, усі ці речі будуть всім відомі. Тоді почнеться найцікавіше», – переконаний секретар РНБО.

Нагадаємо, Рінат Ахметов прилетів до України 23 лютого напередодні російського вторгнення. З початку війни його підприємства, благодійний фонд та ФК «Шахтар» передали на допомогу ЗСУ та населенню 2,7 млрд грн.