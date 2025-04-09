Реклама

повідомила пресслужба проекту. Цей документ не лише окреслює візію та місію громади, а й містить конкретний покроковий план дій і реальні проєкти, готові до впровадження.

Зокрема, у напрацюваннях йшлося про розбудову інфраструктури, соціальну підтримку, адаптацію ветеранів, економічний розвиток, розподілення ресурсів та залучення бізнесу. Одні пропонують спиратися на агросектор, інші - на цифровізацію та ІТ-сектор, а дехто бачить благополуччя регіону в розвитку туризму.

Серед 25 громад, що були допущені до захисту проєктів, кращими визнали 7: Киїнська (Чернігівська область), Рубіжанська, Сєвєродонецька та Старобільська (Луганська область), Славутицька (Київська область), Снігурівська (Миколаївська область) та Апостолівська (Дніпропетровська область).

Реклама

У своїх презентаціях учасники спиралися на унікальні характеристики та потенціал громад, імплементували міжнародний досвід та надихалися першим українським планом відбудови міста - Маріуполь Реборн.

«Маріуполь Реборн є засновником Школи відновлення громад, і безумовно те, що було зроблено в якості підготовки для відродження Маріуполя після деокупації, є базою для навчальних програм і структурою для презентацій. Але кожна громада накладає свою оптику і специфіку на цю дорожню карту. Громади поки що дуже обережно вчаться бачити свій потенціал, вчаться жити не сьогоденням, а завтрашнім днем. Я дуже вірю, що той досвід, який ми напрацьовуємо, буде максимально корисним Україні, і згодом ми станемо центром експертизи щодо відновлення», — зазначила Наталія Ємченко, членкиня наглядової ради ГО «Маріуполь.Реборн», директорка з комунікацій SCM.

Кожна громада презентувала свої напрацювання перед незалежною комісією, до складу якої увійшли голови інших громад, викладачі Києво-Могилянської школи професійної та неперервної освіти, партнери та співзасновники Школи відновлення громад. «Профілі громади відновлення» аккумулювали всі зання, отримані учасниками за півроку навчання.

Протягом чотирьох інтенсивних модулів учасники працювали над стратегіями розвитку, економічним відновленням, поверненням людей та залученням ресурсів. У підсумку це 45 лекцій від українських та закордонних спікерів, серед яких викладачі провідних світових вишів, представники міжнародних фінансових та гуманітарних організацій, дипломати, представники міст Європи та Азії.

«До відновлення країни потрібно готуватися вже зараз — навчати, об’єднувати, будувати. Саме для цього ми створили Школу відновлення громад. Цей проєкт не лише для майбутнього відродження тимчасово окупованих територій. У першу чергу — це відповідь на запит постраждалих громад, які вже зараз шукають практичні рішення та інструменти для повоєнного відновлення», - пояснює філософію проєкту Вадим Бойченко, маріупольський міський голова та співзасновник Школи відновлення громад.

Незабаром відбудеться випускний захід для першого набору учасників, де вони отримають сертифікати державного зразка, а найкращі з випускників матимуть можливість продовжити навчання на академічному рівні. А згодом, як анонсують засновники проєкту, розпочнеться набір для другого потоку навчання. Програма продовжить свою місію з підготовки лідерів громад до ефективного відновлення та розвитку їхніх територій у післявоєнний період.

«Велика відповідальність лежить на перших випускниках Школи відновлення не лише перед своїми громадами, а й перед наступними учасниками, які братимуть приклад зі своїх колег. Всі знання, що отримали учасники, — це безцінний досвід, який вони будуть впроваджувати в якості успішних проєктів у своїх містах», - зазначив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Нагадаємо, Школа відновлення громад, заснована Асоціацією міст України та ГО «Маріуполь.

Реборн», має на меті підготовку муніципальних менеджерів для періоду відновлення. Проєкт реалізується за підтримки Уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine) у партнерстві з Метінвест та SCMРіната Ахметова. Освітніми партнерами проєкту є Метінвест Політехніка та Національний університет «Києво-Могилянська Академія».