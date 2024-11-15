“AI SMM DAY”: в Україні проведуть найбільшу онлайн-конференцію з використання ШІ в СММ та маркетингу

20 листопада 2024 WebPromoExperts проводить найбільшу онлайн-конференцію країни з ефективного використання Штучного Інтелекту в СММ та маркетингу — “AI SMM DAY”.
Дізнайтесь, як штучний інтелект змінює правила гри в SMM! Провідні експерти поділяться стратегіями, інструментами та трендами для ефективного маркетингу. Ви дізнаєтесь:
⚡️ як штучний інтелект допомагає створювати ефективні стратегії в SMM;
⚡️ як підвищити охоплення у соцмережах до х10 за допомогою нейромереж;
⚡️ як добитись високої якості генерації відео-картинок на прикладі свіжого кейсу;
⚡️ як взаємодіяти з аудиторією за допомогою ШІ-аватарів;
⚡️ як використовувати AI в SMM для FMCG;
⚡️ як штучний інтелект допомагає у військовій службі.
WebPromoExperts об'єднали кращих спеціалістів в роботі з AI, щоб дати вам тільки найактуальніші знання:
- Михайло Хейна (Арт-директор та власник студії «Арт Депо», співзасновник та СЕО сервісу Bannerboo.com);
- Антон Воронюк (Директор з розвитку бізнесу WebPromoExperts та Webpromo);
- Володимир Чернер (CEO креативної диджитал-агенції New Strategies Group, голова SMM-комітету IAB, автор проєкту Штучка Інтелект);
- Катерина Шевченко (Account manager YouTube channel Vodafone Ukraine);
- Анастасія Макова (Директорка з маркетингу бізнес напряму товарів для дому корпорації “Біосфера” в Україні, Молдові, країнах Кавказу та Центральної Азії);
- Зоя Лобод (Співвласниця digital-агентства Lobods, digital-консультант);
- Володимир Тетерук (Експерт з впровадження AI з понад 100 успішними проєктами для провідних українських брендів);
- Сергій Лихоманенко (Начальник відділення комунікацій 5 окремої штурмової бригади ЗСУ);
- Грейс Хатакеяма (Social Media Manager at Udemy).
Не пропустіть подію, яка задає тренди майбутнього!
Коли: 20 листопада 2024
Час початку: 11:00 (за Києвом)
Безкоштовна реєстрація за посиланням https://tinyurl.com/4x276twe