Airbnb надасть 100 тисячам біженців з України безкоштовне тимчасове житло

Житло фінансуватиметься коштом Airbnb Inc., а також донорів фонду біженців компанії та "щедрістю наших орендодавців".

Компанія Airbnb забезпечить 100 тисяч біженців з України безкоштовним тимчасовим житлом у сусідніх європейських країнах.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Раніше 28 лютого співзасновник і гендиректор Airbnb Браян Ческі, співзасновник Airbnb і голова Airbnb.org Джо Геббіа, а також головний стратдиректор і співзасновник Airbnb Натан Блечарчик надіслали листи очільникам країн Європи та запропонували підтримку у прийманні біженців у межах своїх кордонів.

Листи отримали, зокрема, лідери Польщі, Німеччини, Угорщини та Румунії. Компанія тісно співпрацюватиме з урядами, аби якнайкраще задовольнити конкретні потреби в кожній країні, зокрема шляхом надання довгострокового прихистку.

Airbnb.org працюватиме безпосередньо через некомерційні організації на місцях, які відповідають за бронювання та координацію розташування. Наразі Airbnb.org працює над налагодженням партнерств у кожній країні. Українці, які потребують негайної підтримки, можуть підключитися до доступних ресурсів Агентства ООН у справах біженців.