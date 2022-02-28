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Airbnb надасть 100 тисячам біженців з України безкоштовне тимчасове житло

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Airbnb надасть 100 тисячам біженців з України безкоштовне тимчасове житло

ТСН

Житло фінансуватиметься коштом Airbnb Inc., а також донорів фонду біженців компанії та "щедрістю наших орендодавців".

Компанія Airbnb забезпечить 100 тисяч біженців з України безкоштовним тимчасовим житлом у сусідніх європейських країнах.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Раніше 28 лютого співзасновник і гендиректор Airbnb Браян Ческі, співзасновник Airbnb і голова Airbnb.org Джо Геббіа, а також головний стратдиректор і співзасновник Airbnb Натан Блечарчик надіслали листи очільникам країн Європи та запропонували підтримку у прийманні біженців у межах своїх кордонів.

Листи отримали, зокрема, лідери Польщі, Німеччини, Угорщини та Румунії. Компанія тісно співпрацюватиме з урядами, аби якнайкраще задовольнити конкретні потреби в кожній країні, зокрема шляхом надання довгострокового прихистку.

Airbnb.org працюватиме безпосередньо через некомерційні організації на місцях, які відповідають за бронювання та координацію розташування. Наразі Airbnb.org працює над налагодженням партнерств у кожній країні. Українці, які потребують негайної підтримки, можуть підключитися до доступних ресурсів Агентства ООН у справах біженців.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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