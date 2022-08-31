"Акація" рашистів розквітла: українські бійці знищили на Харківщині ворожу САУ з боєприпасами (відео)

Аеророзвідка Нацгвардії помітила ворожу ціль, після чого артилеристи ЗСУ вдарили по самохідній гаубиці окупантів.

Українські захисники знищили на Харківщині ворожу САУ 2С3 "Акація" разом із розрахунком та боєприпасами.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.

"Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль, корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України та зафіксувала результат їхньої віртуозної роботи", - йдеться у повідомленні.

Відповідне відео можна переглянути тут.

Зазначимо, радянська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця "Акація" має розрахунок з чотирьох членів екіпажу. Ефективна дальність стрільби 2С3 "Акація" - 20 км.

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