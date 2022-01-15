Академік пояснив, у чому небезпека одночасного зараження грипом і "Омікроном"

Академік пояснив, у чому небезпека одночасного зараження грипом і "Омікроном"

Наразі у світі мало випадків одночасного захворювання на грип та штам "Омікрон".

Якщо людина одночасно заразиться сезонним грипом та COVID-штамом "Омікрон", можуть бути дуже тяжкі наслідки, адже на імунну систему буде значно більше навантаження. Але для вакцинованих проти коронавірусу перебіг буде значно легшим.

Про це розповів голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комісаренко в коментарі OBOZREVATEL.

"Мікс грипу і Омікрону може бути дуже небезпечним", – сказав він.

За його словами, поєднання коронавірусу і сезонного грипу (Florona) не є окремим вірусом. Але це небезпечно, оскільки фактично подвоює навантаження на імунну систему людини.

"Це небезпечно, тому що наша імунна система, хоч вона й потужна, хоч вона і вміє розрізняти різні віруси і буде боротися з ними, але коли на неї додаткові навантаження, вона може не витримати", – сказав академік.

Комісаренко уточнив, що наразі у світі мало випадків одночасного захворювання на грип та штам "Омікрон", отже, остаточні висновки робити зарано. Проте, "можна припустили, що, якщо буде значне поширення обох вірусів, це буде небезпечно".

У зв'язку з цим академік пояснив, що вакциновані і від грипу, і від коронавірусу, будуть найбільш захищеними. Водночас, щеплення від грипу не є протипоказом і не може завадити щепленню проти COVID-19

"Людина може захворіти, але перебіг захворювання буде значно-значно легшим", – підсумував він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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