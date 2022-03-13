Академія наук Польщі висунула Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури

Сьогодні поет у своєму Харкові. І він бореться, йдеться у заяві.
Академія наук Польщі висунула українського письменника, поета та громадського активіста Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.
Про це йдеться на сайті комітету літературознавчих наук польської Академії наук.
"Жадан — один із найвидатніших поетів України, чудовий прозаїк, перекладений і нагороджений у світі, — на нашу думку, лавреат Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно їх слухає. Сьогодні поет у своєму Харкові. І він бореться", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, надзвичайники опублікували фото руйнувань у Харкові у 18-й день війни внаслідок бомбардувань з боку російських військ.
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