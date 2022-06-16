Академія наук України виключила зі свого складу Азарова та вчених з РФ

Академія наук України виключила зі свого складу Азарова та вчених з РФ

Загалом НАН виключила зі своїх лав одного академіка, 13 вчених, переважно з РФ, та шість членів-кореспондентів

Національна академія наук України виключила зі свого складу колишнього прем’єра-втікача Миколу Азарова за підтримку агресії Росії проти України.

Рішення ухвалили під час загальних зборів НАН, пише "Укрінформ".

"... Науковці Російської Федерації в значній своїй масі стали на шлях підтримки - як активної, так і мовчазної - злочинних дій своєї держави. Серед тих, хто взяв безпосередню участь у цій ганебній кампанії або щонайменше не зробив спроб засудження російської агресії, виявилися іноземні члени нашої академії, переважно громадяни РФ", – заявив на зборах президент НАНУ Анатолій Загородній.

Загалом НАН виключила зі своїх лав одного академіка, 13 вчених, переважно з РФ, та шість членів-кореспондентів

Крім Азарова, статусу академіка НАНУ позбавили Олександра Ковальова, статусу члена-кореспондента НАНУ - Віктора Варюхіна, Андрія Анциферова, Сергія Коновалова, Геннадія Коротаєва, Олександра Полонського.

Окрім того, Академія наук виключила зі своїх лав іноземних членів Юрія Осипова, Олексія Гвішіані, Юрія Євтушенка, Віктора Садовничого, Олександра Андрєєва, Льва Зеленого, Геннадія Мєсяца, Петра Вітязя, Камо Демірчяна, Олега Нефьодова, Анатолія Григор'єва, Володимира Шумного та Володимира Семенова.

Раніше ДБР отримало дозвіл суду на розслідування щодо вчинення державної зради експрем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

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