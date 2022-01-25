Акція ФОПів біля Ради: у поліції спростували інформацію про смерть одного з мітингувальників

Акція ФОПів біля Ради: у поліції спростували інформацію про смерть одного з мітингувальників

Через сутички під Верховною Радою постраждало понад два десятки осіб, поліція відкрила два кримінальних провадження.

У вівторок, 25 січня, під час акції ФОПів, які прийшли до Верховної Ради з вимогами скасувати запровадження касових апаратів та зменшити податкове навантаження, сталися сутички з правоохоронцями. Внаслідок інциденту постраждало 18 працівників поліції та троє учасників акції, але інформація про загибель одного із мітингувальників виявилася неправдивою.

Як повідомили в пресслужбі поліції Києва, сутички виникли через те, що активні учасники акції поводили себе агресивно та намагалися прорвати кордон поліцейських, які охороняли територію Ради.

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“У Мережі поширилась інформація про те, що один із мітингувальників помер. Вказана інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу”, - йдеться у повідомленні.

Мітингувальників, які чинили спротив та вчиняли протиправні дії, правоохоронці доставили до Печерського управління поліції.

За фактом сутичок у поліції розпочали два кримінальних провадження - за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство) та за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Тривають слідчі дії.

Протести ФОПів під парламентом закінчилися сутичками і затриманнями | Новини Києва

Нагадаємо, під стінами Верховної Ради у Києві правоохоронці захопили сцену протестувальників SaveФОП.

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