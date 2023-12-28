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Акція «Кіберпанк 2023» FAVBET допомогла захиснику Бахмута отримати сучасний біонічний протез Реклама

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Акція «Кіберпанк 2023» FAVBET допомогла захиснику Бахмута отримати сучасний біонічний протез

Під час акції компанія реалізувала ще три проєкти-місії на підтримку українських воїнів — закупала розвідувальні дрони, тепловізори, а також антидронові рушниці.

Український військовослужбовець Вячеслав Смислов отримав високотехнологічний протез руки за підтримки акції «Кіберпанк 2023» компанії FAVBET. Виготовлений німецькими спеціалістами у Центрі «Незламні» («Unbroken»), протез управляється електронними датчиками та максимально близько відтворює функції втраченої кінцівки.

Вячеслав Смислов — 31-річний військовослужбовець родом із Маріуполя, що вже п’ять років захищає Україну в лавах ЗСУ. З перших днів повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Маріуполя, пізніше — стримував ворожий наступ на бахмутському напрямі. Там же отримав численні поранення внаслідок атаки російського дрона та втратив ліву руку нижче ліктя.

Протезування проводили у Львові за участі провідних українських та німецьких фахівців. Вячеслав отримав одну з найбільш сучасних модифікацій біонічного протеза, яка дозволяє не лише брати предмети, але й виконувати рухи, що вимагають дрібної моторики пальців, наприклад, тримати ручку, столові прибори, застібати ґудзики.

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Це саме той протез, про який мріяв Вячеслав та який обіцяв показати малечі, адже окрім дружини вдома на воїна очікують троє дітей. «Дуже боявся реакції дітей, тому сказав: Не хвилюйтесь, тато приїде з залізною рукою, буде як трансформер. Син уже всім у садочку розповів, що його батько трансформер, тож всі дуже чекають. Дякую компанії FAVBET за цю можливість», — каже захисник.

Біонічний протез Вячеслава виготовили за благодійної фінансової підтримки FAVBET в межах фінального етапу акції «Кіберпанк 2023» під назвою «Люди майбутнього». Окрім нього під час акції компанія реалізувала ще три проєкти-місії на підтримку українських воїнів — закупала розвідувальні дрони, тепловізори, а також антидронові рушниці.

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«Вячеслав — приклад незламності не лише для своєї родини, але й для всіх українців. Підтримка українських воїнів — це наша постійна робота, тому команда FAVBET продовжуватиме працювати над тим, щоб наші герої завжди відчували підтримку як на полі бою, так і за його межами», — кажуть у FAVBET

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 05.04.2021 за №137 зі змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букме діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 13.12.2022 року №433.

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Дата публікації
Перегляди
22
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