Аксьонов перекрив Кримський міст, аби вивезти свою сім’ю - Жданов

Ватажок окупантів у Криму Сергій Аксьонов міг виїхати з півострова для того, аби вивезти сім’ю.

Інформація про те, що його могли викликати до Кремля, виглядає сумнівною, адже Аксьонов не бере участь у так званих "військових операціях" РФ.

Про це в ефірі телеканалу "FreeДом" розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Справа в тому, що ці маріонетки, які обіймають адміністративні посади в місцевих органах влади, не беруть участь у військових операціях і не впливають на хід цих військових дій. Тому навряд чи їх хтось кудись викликав. Якщо там і вживають певних заходів, то Аксьонов про це навіть не знає", - зазначив Жданов.

За словами експерта, Аксьонов та інші окупаційні органи влади у Криму, могли використати Керченський міст, аби вивезти свої сім’ї з півострову.

"Слід звернути увагу, що вчора (17 серпня - ред.) до 6 ранку міст був перекритий. Є інформація, що Аксьонов, його оточення та інші чиновники робили зелений коридор зустрічною смугою мосту для того, щоб вивезти свої сім’ї", - заявив Жданов.

Зазначимо, у Криму після вибухів люди почали цікавитися, де є найближче бомбосховище і що потрібно класти у тривожну валізку. Так, про топ питань, які сьогодні турбують кримчан, почали писати навіть підконтрольні окупантам місцеві ЗМІ.

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