"Акт геноциду": Путін пояснив, чому РФ бомбить енергетичну інфраструктуру України (відео)

Путін вважає, що Україна мала дати воду в окупований Донецьк, а не дала, через що РФ зараз має право бомбити об'єкти критичної інфраструктури України.

Російський диктатор Володимир Путін пояснив, що Росія б'є ракетами по енерго інфраструктурі України, бо Україна пошкодила Кримський міст та не дала воду в окупований Донецьк.

Про це він сказав у своєму коментарі пропагандистським засобам інформації.

"Зараз багато галасу щодо наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми це робимо. Але хто ж почав? Хто вдарив по Кримському мосту, хто підірвав ЛЕП з АЕС Курська, хто не підвів воду до Донецька? Неподача води до мільйонного міста - це акт геноциду. Ніхто ніде словом про це не сказав. Взагалі, повне мовчання. Варто нам тільки поворухнутися, щось зробити у відповідь - шум, гам, тріск на весь Всесвіт. Це не заважатиме нам виконувати бойові завдання", - сказав Путін.

Нагадаємо, що у Путiна вiдреагували на визнання Time Зеленського людиною року. У Кремлі назвали "зашорними" критерії, за якими видання визнало людиною року українського лідера.

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