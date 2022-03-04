Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Акт ядерного тероризму": президент Литви про атаку РФ на Запорізьку АЕС

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Акт ядерного тероризму": президент Литви про атаку РФ на Запорізьку АЕС

Президент Науседа закликав МАГАТЕ до негайної відповіді.

Президент Литви Ґітанас Науседа назвав атаки Росії на ядерні об'єкти в Україні актом ядерного тероризму. 

Він закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) до негайної відповіді.

"Російські атаки на цивільні ядерні об'єкти в Україні є актом ядерного тероризму і злочином проти людства. Островецька АЕС у Білорусі, на кордоні Литви, теж може бути перетворена на зброю Росією. Я закликаю до негайної міжнародної відповіді на ядерні злочини Росії МАГАТЕ", - заявив Науседа.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів майданчика ЗАЕС виникла пожежа на території станції. Її вдалося ліквідувати. Інформація про загиблих та травмованих наразі відсутня.
 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація