"Акт ядерного тероризму": президент Литви про атаку РФ на Запорізьку АЕС

"Акт ядерного тероризму": президент Литви про атаку РФ на Запорізьку АЕС

Президент Науседа закликав МАГАТЕ до негайної відповіді.

Президент Литви Ґітанас Науседа назвав атаки Росії на ядерні об'єкти в Україні актом ядерного тероризму.

Він закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) до негайної відповіді.

Russia's attacks on civil nuclear facilities in #Ukraine is an act of nuclear terrorism& a crime against humanity. Ostrovets NPP in #Belarus,on the border of ,can be turned into a weapon by too.I call on immediate international response to Russia's nuclear crimes. @iaeaorg — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 4, 2022

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"Російські атаки на цивільні ядерні об'єкти в Україні є актом ядерного тероризму і злочином проти людства. Островецька АЕС у Білорусі, на кордоні Литви, теж може бути перетворена на зброю Росією. Я закликаю до негайної міжнародної відповіді на ядерні злочини Росії МАГАТЕ", - заявив Науседа.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів майданчика ЗАЕС виникла пожежа на території станції. Її вдалося ліквідувати. Інформація про загиблих та травмованих наразі відсутня.

