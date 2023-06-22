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Активіст, який приклеїв до автівок ООН напис "бездієві", обміняє ці плакати на машини для ЗСУ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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1114
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Активіст, який приклеїв до автівок ООН напис "бездієві", обміняє ці плакати на машини для ЗСУ

Фото: Twitter (@yo_syp)

Після підриву Каховської ГЕС у Києві на автомобілях ООН з’явилися плакати англійською з написом "бездієві". Тепер їх збираються обміняти на автівки для ЗСУ.

Фотограф та активіст Йосип Гусак, який на початку червня наклеїв на автівки ООН напис "Useless" ("бездієві"), обміняє частину плакатів на автомобілі для воїнів ЗСУ.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Привіт, я Йосип. Ви можете знати мене завдяки акції "Useless". У мене лишилася остання буква U з автомобільних плакатів. Готовий продати її, плюс фото "відмічених" машин ООН з автографом", – повідомив активіст.

Гусак додав, що ціна за фото та одну літеру з плакату – 2 білі авто.

"Доведімо, що ваші автомобілі можуть бути корисними!" – наголосив активіст.

Нагадаємо, 7 червня в Києві на автомобілях ООН з’явилися плакати англійською з написом "бездієві". Таким чином активісти висловили своє обурення позицією Організації Об’єднаних Націй щодо підриву Каховської ГЕС, адже ООН мляво відреагували на цей екоцид.

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Дата публікації
Перегляди
1114
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