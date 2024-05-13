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Активізація росіян на Харківщині та вибухи у Бєлгороді: головні новини ночі 13 травня 2024 року

Активізація росіян на Харківщині та вибухи у Бєлгороді: головні новини ночі 13 травня 2024 року

Російські військові продовжують атакувати Харківщину

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Ворог має тактичний успіх, але Сили оборони продовжують дати відсіч РФ - Генштаб про ситуацію на Харківщині Читати далі –>
  • Активізація росіян на Харківщині: ворог намагається закріпитися в Глибокому - Deep State Читати далі –>
  • У Росії - ракетна небезпека: у Бєлгороді пролунали вибухи Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Донецьку - "приліт" Читати далі –>
  • Ворог посилює обстріли Вовчанська: стало відомо, скільки жителів громади вже евакуювали Читати далі –>

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