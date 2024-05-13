Активізація росіян на Харківщині та вибухи у Бєлгороді: головні новини ночі 13 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог має тактичний успіх, але Сили оборони продовжують дати відсіч РФ - Генштаб про ситуацію на Харківщині Читати далі –>
- Активізація росіян на Харківщині: ворог намагається закріпитися в Глибокому - Deep State Читати далі –>
- У Росії - ракетна небезпека: у Бєлгороді пролунали вибухи Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Донецьку - "приліт" Читати далі –>
- Ворог посилює обстріли Вовчанська: стало відомо, скільки жителів громади вже евакуювали Читати далі –>
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