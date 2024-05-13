Активізація росіян на Харківщині: ворог намагається закріпитися в Глибокому - Deep State

У районі Липець ворог фактично зайняв населені пункти Мороховець-Олійникове-Зелене та продовжує свій рух в напрямку села Липці.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Тривають активні бої за Лук'янці, які ворог майже повністю окупував. Росіяни намагаються закріпитися в Глибокому, здійснюються спроби просуватися піхотою, але перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування, але, на жаль, їх це не зупиняє.

Противник продовжує підбиратися до Вовчанська, закріплятися на околицях для подальшого заходу в місто. Українські бійці зустрічають росіян вогнем і докладають зусилля, щоб стримати натиск. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення. Були численні повідомлення про зайняття ворогом населеного пункту Гатище, але інформація уточнюється. Бої тривають.

"Сьогодні росіяни зосередилися на спробах закріпитися на наявних рубежах для подальшого просування. Ураження з боку Сил Оборони ускладнює рух, ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів, тим самим використовує можливість завести додаткові резерви", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні ми чули багато різних версій причин прориву кордону та розвитку подій. Але всю ситуацію неможливо описати одним постом, адже наявних питань і проблем дуже багато. На якісь ми звертали увагу, але варто бути дуже обережним у своїх висновках, адже необхідно перевіряти інформацію і володіти нею для будь-якого аналізу. Це стосується як укріплень, так і в цілому розвитку подій, які склалися на сьогодні. Битва триває...", - пишуть аналітики.

Нагадаємо, що раніше у Генштабі заявили, що ворог має тактичний успіх, але Сили оборони продовжують дати відсіч РФ.

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