Активність ворога на фронті та спроби РФ зірвати Саміт миру: головне зі звернення Зеленського

Сьогодні український лідер заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу, міністра оборони нашої держави щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших дій. Велика увага приділяється всім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп'янському та іншим напрямкам на Харківщині.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні, 29 травня.

Він висловив вдячність кожному підрозділу, який робить усе необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію.

"Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково", – зауважив головнокомандувач.

Крім цього, Україна готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати захід Росія вже не зможе, наголосив Зеленський, хоча й дуже старається це зробити. Агресор тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією.

"І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу. На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль", – акцентував глава держави.

Нагадаємо, уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить 1,3 млрд доларів. Цей пакет військової допомоги стане 16-м за рахунком від Швеції від моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

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