Активність ворога на фронті та спроби РФ зірвати Саміт миру: головне зі звернення Зеленського

Росія продовжує здійснювати тиск, зокрема на наших партнерів.
Сьогодні український лідер заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу, міністра оборони нашої держави щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших дій. Велика увага приділяється всім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп'янському та іншим напрямкам на Харківщині.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні, 29 травня.
Він висловив вдячність кожному підрозділу, який робить усе необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію.
"Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково", – зауважив головнокомандувач.
Крім цього, Україна готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати захід Росія вже не зможе, наголосив Зеленський, хоча й дуже старається це зробити. Агресор тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією.
"І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу. На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль", – акцентував глава держави.
Нагадаємо, уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить 1,3 млрд доларів. Цей пакет військової допомоги стане 16-м за рахунком від Швеції від моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.
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