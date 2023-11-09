"Активність ворога піде на спад": військовий експерт розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

Третій хвилі наступу російських військ на Авдіївку завадили погодні умови, а саме дощі. Саме тому противник застосовує переважно "живі" штурми малими групами.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пише 24 Канал.

Україну "прикрила" погода

Як зазначає військовий експерт, дощі в районі Авдіївки перетворюють чорнозем на рідкий бетон, тому рухатися технікою там неможливо. Враховуючи цей факт, окупанти поки запускають маленькі групи з 10-30 осіб.

"Коли ж по них починає працювати артилерія ЗСУ, росіяни намагаються вирахувати розташування наших батарей і накрити їх, обстрілюючи з житлових районів Донецька, Макіївки та Ясинуватої. Вони прикриваються житловими районами. Ось так закидають російський особовий склад", – деталізував Роман Світан.

Як відомо, нічим хорошим такі штурми для ворога не закінчуються. Армія РФ зазнає колосальних втрат.

На думку полковника запасу, активність ворога зараз піде на спад і не відновиться до серйозних морозів. Річ у тім, що рухатися місцевістю можна буде, коли ґрунт промерзне хоча б на 30 сантиметрів.

"Можна сказати, що серйозна проблема для Авдіївки вже знята. До того ж прикрила Україну погода", – підкреслив Світан.

Натомість ЗСУ користуються моментом, щоб просуватися. Така можливість у цьому районі відкривається лише дорогами з твердим покриттям.

Росіяни стиратимуть Авдіївку з лиця землі, каже Світан, і сумнівів у цьому немає. По населеному пункту активно працює артилерія та авіація, будинки руйнуються майже "з коренем".

Раніше експерт пояснив, навіщо Путіну Авдіївка. Успішним оточенням міста президент РФ Володимир Путін прагне продемонструвати своїм союзникам, насамперед Китаю, спроможність російської армії до наступальних операцій.

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