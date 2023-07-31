Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
161
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку: перебувайте в укриттях

У кількох українських областях оголошена повітярна тривога

Триває чергова тривожна ніч для українців.

Увага: зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Повітряна тривога оголошена у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. 

Перебувайте в укриттях. 

Додамо, що по всій території України вночі 31 липня 2023 року уже оголошували повітряну тривогу. Проте за пів години пролунали відбої повітряної тривоги у західних та центральних областях. Загроза балістики для Півдня та Сходу залишалася актуальною, але потім теж пролунав відбій. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
161
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація