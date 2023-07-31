Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку: перебувайте в укриттях

Триває чергова тривожна ніч для українців.
Увага: зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Повітряна тривога оголошена у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.
Перебувайте в укриттях.
Додамо, що по всій території України вночі 31 липня 2023 року уже оголошували повітряну тривогу. Проте за пів години пролунали відбої повітряної тривоги у західних та центральних областях. Загроза балістики для Півдня та Сходу залишалася актуальною, але потім теж пролунав відбій.
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