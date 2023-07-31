Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку: перебувайте в укриттях

Увага: зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Повітряна тривога оголошена у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Перебувайте в укриттях.

Додамо, що по всій території України вночі 31 липня 2023 року уже оголошували повітряну тривогу. Проте за пів години пролунали відбої повітряної тривоги у західних та центральних областях. Загроза балістики для Півдня та Сходу залишалася актуальною, але потім теж пролунав відбій.