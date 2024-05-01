Активність ворожої тактичної авіації  на південному та східному напрямках - українські військові

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та східному напрямках.

Про це у повідомленні у соціальних мережах інформують Повітряні Сили ЗМУ.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові попередили про пуски КАБів на Запоріжжі.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що унаслідок ворожої атаки на Одесу у ніч проти 1 травня загинуло троє осіб, ще троє поранені.

Додамо, що армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера".

Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих. У ЗМІ писали, що серед поранених був екснардеп Сергій Ківалов.

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