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Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

Перебувайте в укриттях / Фото: pixabay.com

Триває чергова тривожна ніч для українців.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу. Від початку повномасштабного вторгнення знищено 536 840 солдатів РФ.

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