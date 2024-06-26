Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу. Від початку повномасштабного вторгнення знищено 536 840 солдатів РФ.

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