Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку - ПС ЗСУ

Триває чергова тривожна ніч для українців.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу. Від початку повномасштабного вторгнення знищено 536 840 солдатів РФ.
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