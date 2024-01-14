Активність ворожої тактичної авіації на сході - ПС ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що вранці 13 січня у Рівненській області також пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги в небі над регіоном працювали сили протиповітряної оборони.

"В області під час повітряної тривоги працювало ППО. Усе минулося без пошкоджень і наслідків", - йдеться у дописі очільника ОВА.

Також вибухи лунали в Івано-Франківську. Про наслідки наразі не повідомляється.

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