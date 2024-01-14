Активність ворожої тактичної авіації на сході - ПС ЗСУ

Українські військові попередили про небезпеку.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 13 січня у Рівненській області також пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги в небі над регіоном працювали сили протиповітряної оборони.
"В області під час повітряної тривоги працювало ППО. Усе минулося без пошкоджень і наслідків", - йдеться у дописі очільника ОВА.
Також вибухи лунали в Івано-Франківську. Про наслідки наразі не повідомляється.
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