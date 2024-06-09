Активність ворожої тактичної авіації та північно-східному напрямку - ПС ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації та північно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йдеться у повідомленні.

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Не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, Росія почала перекидання частин із Херсонщини на Харківський напрямок.

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