Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Активність ворожої тактичної авіації та північно-східному напрямку - ПС ЗСУ

Активність ворожої тактичної авіації та північно-східному напрямку - ПС ЗСУ

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворог продовжує атакувати Україну.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації та північно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йдеться у повідомленні. 

Не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, Росія почала перекидання частин із Херсонщини на Харківський напрямок.

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація