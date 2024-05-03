Активність ворожої тактичної авіації: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.
У п'ятницю, 3 тавня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Активність ворожої тактичної авіації, МіГ-31К! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.
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